Go Ahead Eagles heeft Willem II’er Lieftink dan toch te pakken

Kristins­son beslist binnen twee weken over toekomst na vertrek bij Willem II: ‘Ik heb een gesprek gehad met Esbjerg’

22 mei Kristófer Kristinsson beslist binnen nu en twee weken waar hij het komende seizoen gaat voetballen. De IJslandse spits, die met Willem II geen overeenstemming bereikte over contractverlenging, staat onder meer in de belangstelling van Esbjerg. Daar is John Lammers, voormalig spits van onder meer Willem II, trainer.