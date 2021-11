Godfried Roemeratoe: ‘Er moet zeker iets veranderen bij Willem II’

Zijn team speelde een groot deel van de wedstrijd met een mannetje meer, maar dat was nauwelijks zichtbaar. ,,Als je zo makkelijk de goals weggeeft... er moet zeker iets veranderen. Als we zo zwak verdedigen, vliegt elke bal er in. Zo wordt het lastig.”

Harde woorden

De middenvelder gaf toe dat er harde woorden vielen na afloop in de kleedkamer. ,,Van spelers, de trainer ook. Dat mag, maar uiteindelijk moeten we bij elkaar blijven, met elkaar praten.”

De oplossing heeft Roemeratoe niet direct voorhanden. ,,We moeten in ieder geval tien keer zo hard gaan werken en positief proberen te blijven.”

Zacht uitgedrukt

Of er nu veel druk staat op de thuiswedstrijd tegen Go Ahead Eagles zaterdag? ,,Elke wedstrijd is belangrijk. Vandaag hadden we drie punten mee moeten nemen naar Tilburg. Dat is niet gelukt. Heel vervelend is zacht uitgedrukt.”