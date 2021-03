Gouden driepunter voor Willem II in strijd tegen degradatie

De Tilburgers begonnen niet goed aan de wedstrijd. Heerenveen pakte het initiatief en probeerde het hechte blok van de Tricolores uiteen te spelen door de bal snel van vleugel de laten wisselen. Dat lukte aardig, maar kansen kregen de bezoekers niet.

En bij de eerste van Willem II was het direct raak. In de 27ste minuut krulde Mike Trésor de bal op het hoofd van verdediger Sebastian Holmén, die Heerenveen-doelman Erwin Mulder kansloos liet: 1-0. De Tilburgers kregen wat meer vertrouwen en kwamen wat vaker in de buurt van het doel van de bezoekers, maar doelpunten vielen er tot de rust niet meer.

Hechte defensie

In de tweede helft was het spelbeeld niet veel anders en ook nu kregen de voorwaartsen van Heerenveen geen voet aan de grond tegen de hechte defensie van de Tricolores. Maar opnieuw toonde de thuisploeg zich uiterst effectief. In de 55ste minuut werd Ché Nunnely diepgestuurd op de rechterflank door Sven van Beek. De kleine vleugelspits gaf een strakke voorzet op Kwasi Wriedt, die hard raak kopte: 2-0.

Drie minuten later dacht Heerenveen de aansluitingstreffer te hebben gemaakt, maar scheids- en grensrechter en later de VAR oordeelden dat de bal de doellijn niet gepasseerd was. Belangrijk, want in de counter maakte Willem II z’n derde treffrer. Dit keer haalde Nunnely zelf de trekker over: 3-0.

Binnen het uur leek de wedstrijd beslist, maar de Friezen gaven zich nog niet gewonnen. Joey Veerman kreeg in de 72ste minuut vrij baan door het centrum van de Tilburgse defensie en prikte de 3-1 binnen.

Paniek

Heerenveen rook bloed, bij Willem II sloeg de paniek toe. Petrovic bracht met Mats Köhlert (voor Trésor), Görkem Saglam (voor Nunnely) en Ian Smeulers (voor Pavlidis) vers bloed in een poging de rust terug te brengen. Dat lukte niet, maar hoewel de bezoekers de druk opvoerden, bleven meer treffers uit en kan Willem II drie uiterst belangrijke punten aan het totaal toevoegen.

