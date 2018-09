Graag of niet: Willem II is het 'Ajax van het Zuiden'

Misschien was Fran Sol wel niet naar Willem II gekomen als de Tilburgse club niet de bijnaam ‘Ajax van het Zuiden’ had gehad. In een interview in de Volkskrant zei de spits over dat keuzemoment: ‘Ik had drie opties: bij mijn familie in Spanje blijven, voor het geld in Engeland gaan of voetballen op het hoogste niveau in Nederland’. Vroomans wist Sol uiteindelijk te overtuigen. Willem II is het Ajax van het Zuiden, verzekerde hij mij’, herinnerde de Spaanse spits zich.