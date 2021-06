Gratis entree bij oefenduel Willem II in Diessen, maar wel met vaccinatiebewijs of coronatest

Geen spoortje twijfel bij Willem II en Grim: ‘Deze club past perfect bij mij’

24 juni Fred Grim en Willem II: het is op papier een match made in heaven. De 55-jarige ex-keeper werd gistermiddag gepresenteerd als nieuwe trainer in Tilburg en heeft zin in zijn nieuwe klus. ,,Geen gespreid bedje? Dat zegt me niks.”