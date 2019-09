Griek Pavlidis met Willem II in Almelo op recordjacht

Willem II moet nog een dag op ‘Jhonny’ wachten

9 september Willem II is maandagmorgen met zeventien spelers begonnen aan de voorbereiding op de wedstrijd tegen Heracles van komende zondag. Dat kreeg zijn beslag in een inmiddels traditionele boswandeling, waar Jhonny Quiñónez nog niet voor uitgenodigd werd. De nieuwe middenvelder van Willem II onderging in het ziekenhuis een medische keuring.