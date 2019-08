Griekse Willem II-spits Pavlidis al uit schaduw van Sol en op jacht naar cijfers van Isak

Vangelis Pavlidis kreeg vrijdagavond na zijn twee doelpunten voor Willem II in de ouverture tegen PEC Zwolle de vraag voorgelegd of het niet moeilijk is om spitsen als Alexander Isak en Fran Sol te doen verbleken. Verkeerde vraagstelling, want de 20-jarige Griek uit Thessaloniki is in rendement zijn Spaanse voorganger al voorbij gesneld.