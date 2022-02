Grim: ‘Blessure van Oosting is kei­- en keihard aangekomen, zowel menselijk als sportief’

Op de training van afgelopen donderdag ging het helemaal mis. De 21-jarige Oosting raakte geblesseerd aan zijn knie en had direct veel pijn. Een scan in het ziekenhuis later op de dag bevestigde het dramatische nieuws: de deze winter van AZ overgekomen aanvallende middenvelder heeft een loodzware knieblessure opgelopen. Hij zal binnenkort onder het mes gaan en is een flink aantal maanden zoet met zijn revalidatie.

,,Dat is kei- en keihard aangekomen bij ons, zowel op menselijk als op sportief vlak”, sprak Grim in Groningen. ,,Deze blessure is op z’n zachtst gezegd niet misselijk. Hij was deze winter één van de spelers die gehaald werd om voor nieuw elan te zorgen en heeft daarin vanaf dag één een voortrekkersrol gepakt. We hebben ons er zo goed en zo kwaad mogelijk overheen proberen te zetten, maar dit is wel een tik voor ons.”

Grim heeft nog geen intensief contact gehad met Oosting, die hij als trainer van RKC Waalwijk vorig seizoen al huurde van AZ en in de afgelopen winterstop dus naar Tilburg haalde. ,,Het is verschrikkelijk voor die jongen, dit zijn momenten die je nooit wil meemaken. We hebben hem even met rust gelaten, na het weekend komt hij op de club en zal hij gaan toewerken naar zijn operatie.”

Bekijk hier de reactie van Willem II-trainer Fred Grim op de wedstrijd tegen FC Groningen:

Ben je geïnteresseerd in het wel en wee van Willem II? Beluister dan aflevering 6 van de BD-podcast ‘Stoere Kerels’. Piet de Visser vertelt met een lach en een traan over - met name - zijn periode als trainer en technisch directeur bij Willem II:

Onze excuses Helaas kunnen wij deze social post, liveblog of anders niet tonen omdat het één of meerdere social media-elementen bevat. Aanvaard de social media-cookies om deze inhoud alsnog te tonen.