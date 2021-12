Grim blij met drietal ‘deurkloppers’ van Willem II: ‘Ze hebben hun kans afgedwongen’

Vooral centraal achterin is het zo vlak voor Kerstmis puzzelen geblazen voor trainer Fred Grim, aangezien Freek Heerkens en Emil Bergström geblesseerd zijn en Nikos Michelis (na zijn rode kaart tegen AZ) geschorst is. Het lijkt erop dat Godfried Roemeratoe samen met Ulrik Jenssen het verdedigingsduo gaat vormen. De FC Twente-huurling is van nature middenvelder, maar speelde eerder ook al als rechtsback. Driess Saddiki en Pol Llonch trainden maandag niet mee, maar dinsdag wel. De twee verdedigende middenvelders lijken dus inzetbaar tegen NEC. Daarnaast behouden Ringo Meerveld, Max Svensson en Elton Kabangu waarschijnlijk hun basisplaatsen.

Over dat drietal is Grim overigens tevreden, zo gaf hij daags voor het duel met de Nijmegenaren aan. ,,Zij hebben in de afgelopen periode op de deur geklopt en hun kans afgedwongen. Niet één dag, niet twee dagen, niet één week: je maakt keuzes op basis van een aantal weken. Nou, dan is het wel heel prettig dat ze het ook tegen AZ laten zien. Elton heeft enorm veel energie gebracht, zijn taken uitgevoerd en een goal gemaakt. Ringo begon wat onwennig, maar heeft het geweldig opgepakt. En Max maakte goede keuzes en was dreigend. Dat is erg positief.”