Grim geeft eigen draai aan zorgwekkende statistiek: ‘Saddiki schoot naast, maar dat was gewoon een schot op doel’

Op vragen over zijn eigen baan, en of die bij een nieuwe nederlaag (dat zou de veertiende in de laatste vijftien duels zijn) op de tocht komt te staan, wilde Grim niet uitgebreid reageren. Over de uitspraken van Joris Mathijsen, die deze week openlijk zijn vertrouwen uitsprak in de trainer, zei de oefenmeester: ,,Dat weet ik, dat hoef ik niet in de media te lezen.” Grim benadrukt dat hij nog steeds het gevoel heeft dat hij de huidige situatie kan omdraaien en dat de chemie met de spelersgroep er nog is. ,,Die voelsprieten zijn bij mij altijd wel goed, volgens mij.”