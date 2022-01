Grim hoopt op nieuw elan bij Willem II: ‘We hebben onze koppies leeg- en schoongemaakt’

,,Onze beslissing om ons trainingskamp niet in Marbella, maar in Oisterwijk te houden is goed uitgepakt”, zo blikte Grim terug op vorige week, op het moment dat er van coronazorgen en een eventuele afgelasting nog niets bekend was. ,,Als je om je heen kijkt zie je toch dat andere ploegen gestrand zijn en terug moesten keren naar Nederland, door corona.” Het was een goed trainingskamp, aldus de trainer. ,,We hebben onze koppies leeg- en schoongemaakt. Ik heb het idee dat het gevoel van de laatste maanden wel een beetje weggepoetst is.”

Dat is nodig ook, want Willem II is ingestort. Het verhaal is bekend: na zestien punten uit de eerste zeven duels kwamen er in elf wedstrijden nog maar twee bij. De laatste acht duels werden zelfs allemaal verloren. Of dat frustraties leidde binnen de spelersgroep? ,,Ja, dat is ook logisch. Ik heb zelf ook een tijdje gevoetbald, dat is dus wel herkenbaar. Daar moet je als coach dan heel veel energie in steken. Maar ik heb het idee dat we daarin - door gesprekken te voeren en goed te trainen - wel een soort ommekeer hebben bewerkstelligd.”

Dat heeft Willem II gedaan zonder nieuwelingen: pas donderdag arriveerde de eerste winterse aanwinst. Naast de 21-jarige rechtsback Kilian Ludewig moeten er nog zeker twee of drie spelers bij. Grim maakt zich nog geen zorgen over het uitblijven van de broodnodige versterkingen. ,,Als we andere jongens halen, moeten dat natuurlijk echte verbeteringen zijn. Dat zijn vaak spelers die ook voor andere clubs interessant zijn. Natuurlijk heb je het liefst zo snel mogelijk nieuwe spelers, maar dat is niet altijd mogelijk. We zijn van heel veel factoren afhankelijk. De speler, zijn zaakwaarnemer, de andere club en tegenwoordig ook coronazaken. Dus nee: we gaan geen speler halen om het halen. Dat lijkt me logisch. Maar we zijn druk bezig.”

Het is nog de vraag of Driess Saddiki tegen PEC vanaf het begin kan spelen. De middenvelder kampte bij de start van het trainingskamp met een coronabesmetting en traint pas sinds deze week weer voluit mee. Als hij niet gaat spelen, dan krijgt Godfried Roemeratoe een basisplaats op het middenvelder. Ook de van een blessure herstelde Freek Heerkens is nog niet klaar voor een basisplaats.

Vermoedelijke opstelling: Wellenreuther; Owusu, Bergström, Michelis, Köhn; Roemeratoe, Meerveld, Llonch; Nunnely, Kabangu, Svensson.