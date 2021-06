Grim krijgt oude bekende Denny Landzaat als assistent bij Willem II: ‘Erg speciaal’

Landzaat is zeker geen onbekende in Tilburg. De penaltykoning van weleer brak in het betaald voetbal door bij MVV, waarna hij tussen 1999 en 2003 voor Willem II speelde. Na periodes bij AZ, Wigan Athletic, Feyenoord en FC Twente keerde hij in januari 2014 terug op het oude nest. Met Willem II promoveerde hij naar de eredivisie, waarna hij een punt zette achter zijn loopbaan. Sinds zijn pensioen was Landzaat onder meer assistent bij Jong AZ, Feyenoord (van Giovanni van Bronckhorst en Jaap Stam) en Al-Ittihad (onder Henk ten Cate). Nu keert hij dus wederom terug in Tilburg.

Op de clubwebsite reageert Landzaat: ,,Toen ik als achtjarig jochie in de jeugd van Ajax speelde, kwam Fred als eerste elftalspeler regelmatig trainingen kijken. Dat was voor mij heel bijzonder. Later hebben we in het tweede elftal samen wedstrijden gespeeld. Na onze actieve voetbalcarrières hebben we contact gehouden en heb ik regelmatig advies van Fred gekregen. Willem II en ikzelf hebben onder leiding van Co Adriaanse hier een fantastische tijd gehad. Het voetbal dat we hebben laten zien was aantrekkelijk en succesvol.”