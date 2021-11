Grim lijkt ook tegen Sparta te kiezen voor Svensson op 10: ‘Hij heeft veren in zijn schoenen’

Toch herhaalde Grim dat hij (op de geflatteerde uitslag na) helemaal niet zo ontevreden was over het duel in Stadion Galgenwaard. ,,In een aantal voetbalfacetten ging het beter dan tegen - bijvoorbeeld - PEC Zwolle. Maar die wonnen we, terwijl we tegen FC Utrecht met 5-1 verloren... Tja, dan komt die bekende uitspraak van een oud-trainer van Willem II om de hoek kijken. Inderdaad: ‘scorebordjournalistiek’, van Co Adriaanse. Waar we nog stappen in moeten maken, is herkennen dat de 3-2 er misschien niet meer in zit en dan zorgen dat zij die vierde en vijfde niet meer maken.”