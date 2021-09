Grim probeert te genieten bij Willem II: ‘Dat heb ik mezelf wel aan moeten leren’

Dankzij de 2-1 overwinning op FC Groningen van zaterdag staan de Tricolores nu op tien punten uit vijf duels. De beste seizoenstart sinds 2003/04, al gaf Grim eerder al aan dat hem dat niet veel zegt. Sowieso is er niet veel tijd om daarbij stil te staan, want dinsdag wacht alweer het uitduel met RKC, zijn oude ploeg. ,,De wedstrijden komen zó kort na elkaar, je moet je eigenlijk al meteen na een duel weer focussen op de volgende.”

Of Grim wel heeft kunnen genieten van de (bij vlagen indrukwekkende) zege op FC Groningen? ,,Jawel, maar dat heb ik mezelf ook wel een beetje moeten leren, want het zit niet echt in het aard van het beestje", zo sprak hij daags voor RKC-uit. ,,Als speler was ik bij Ajax ook wel een beetje gewend om te winnen, maar pas achteraf ga je beseffen hoe uniek het was om mee te maken wat ik daar allemaal heb meegemaakt.”