Grim waarschuwt spelers: ‘Niet gefocust op Willem II? Dan heb ik je niet nodig’

In de eerste thuiswedstrijd van 2022 hoopt Willem II eindelijk de ellende van zich af te schudden. Na twaalf opeenvolgende duels zonder overwinning en negen nederlagen op rij (dertien en tien, als we het bekertoernooi meerekenen) staat de druk er voorafgaand aan FC Twente-thuis vol op. Wie er sowieso niet bij is, is Kwasi Wriedt: de spits vertrok deze week naar Holstein Kiel uit de Tweede Bundesliga.

Een opvallend moment, aangezien Willem II nog geen nieuwe spits heeft binnengehengeld. ,,Ik zou liegen als ik zeg dat dit soort dingen mijn werk makkelijker maken. Het is uitdagend, maar als trainer moet je hier rekening mee houden. Flexibel zijn. In overleg met Otschi en Holstein Kiel hebben we hem nu al laten gaan, dat was de beste oplossing”, aldus trainer Grim over het hoe en waarom van het vertrek van de 27-jarige Wriedt, die vorige week tegen PEC Zwolle nog negentig minuten speelde.

100 procent focus

Naast het vertrek van Wriedt (en van de eerder vertrokken John Yeboah) gaan er nog meer spelers weg, verzekert Grim. Zoals er ook nog spelers bij gaan komen. ,,We hebben gezegd dat we ons in iedere linie willen versterken, en dat gaat ook echt gebeuren. Dan weet je dus ook dat je niet met een selectie van dertig spelers of meer kunt gaan werken.”

Grim geeft desgevraagd toe dat het best lastig kan zijn om met spelers te werken die eventueel bezig zijn met een transfer. ,,Het is de taak van de staf om de focus op voetbal te houden. Dat lukt prima, en dat is ook nodig. Dat heb ik vandaag ook extra benadrukt richting de spelers. Als je niet 100 procent gefocust bent op Willem II en met je hoofd elders zit, dan heb ik je dit weekend niet nodig.” Namen wilde Grim overigens niet noemen, hij benadrukte dat hij in z’n algemeenheid sprak.

Op basis van de trainingen zal Mats Köhlert linksback staan in plaats van Derrick Köhn. Op rechtsback zal Grim moeten kiezen tussen Leeroy Owusu (net terug van een coronabesmetting) en Kilian Ludewig (nog niet helemaal wedstrijdfit). Het centrum achterin zal gevormd worden door Emil Bergström en Ulrik Jenssen. Ook keert Görkem Saglam terug in het team, Ringo Meerveld verhuist naar de bank.

Vermoedelijke opstelling: Wellenreuther; Ludewig, Bergström, Jenssen, Köhlert; Saddiki, Saglam, Llonch; Nunnely, Kabangu, Svensson.