Grim wil dramareeks Willem II doorbreken: ‘We kunnen niet zo doorgaan, maar het omdraaien gaat niet vanzelf’

Met zes competitienederlagen op rij en negen opeenvolgende duels zonder zege is er in Tilburg sprake van een forse dip. ,,Een reeks waar je niet blij van wordt en niet trots op bent”, erkent Grim. Of zijn spelers snakken naar de winterstop? ,,Het vergt energie, ook mentaal, als je telkens vol goede moed wil blijven en de schouders eronder moet blijven zetten. Dan kan ik me wel voorstellen dat je een rustperiode dan wel even goed kan gebruiken, ja.”

Grim geeft toe dat de slechte reeks ook hem aangrijpt. ,,Het zorgt ervoor dat ik me er nóg meer in vastbijt. Ik ben dag in, dag uit - zelfs uur in, uur uit - bezig met dit omdraaien. We hebben deze week kerstpakketten uitgedeeld aan onze vrijwilligers. Hartstikke mooi van de club en leuk voor die mensen. Maar dan hoor je wel van 300 à 400 verschillende mensen: “Wel punten gaan pakken, hè?” En terecht.”

Na de nederlaag tegen SC Cambuur van vorige week besloot Grim om eens niets te zeggen tegen zijn selectie. ,,Bewust. Je kunt na iedere wedstrijd wel een praatje houden en alle goede en slechte dingen benoemen, maar ze moeten het ook zélf doen. Ons idee van voetballen moet uiteindelijk iets van de hele groep worden. ‘Zeg maar wat je vindt en trek je mond open, ook al heb je ongelijk’. Natuurlijk is dat ook bedoeld om iets te doorbreken, we kunnen niet zo doorgaan. We moeten dit omdraaien, maar dat gaat niet vanzelf.”

Het lijkt erop dat aanvoerder Pol Llonch fit genoeg is om aan de aftrap te verschijnen. Op basis van de trainingen gaat ook Elton Kabangu spelen, de snelle aanvaller zou dan in de spits staan, waardoor Kwasi Wriedt weer op de bank begint. Als linksbuiten gaat Max Svensson spelen, dat gaat ten koste van Mats Köhlert. Als nummer 10 behoudt Ringo Meerveld zijn plekje.

Vermoedelijke opstelling: Wellenreuther; Owusu, Michelis, Jenssen, Köhn; Saddiki, Meerveld, Llonch; Nunnely, Kabangu, Svensson.