Grim ziet dat Willem II ‘met vertrouwen en blijdschap’ toeleeft naar PEC Zwolle-thuis

Na de 0-4 nederlaag in de seizoensouverture tegen Feyenoord, volgde vorige week een fraaie 0-3 overwinning in Stadion Gelredome. Dat heeft de Tilburgers na een lastige periode wel even goed gedaan, gaf Grim na de zege in Arnhem al aan. ,,Ik hoef jullie niet uit te leggen dat alles net even wat makkelijker gaat als je hebt gewonnen", zo herhaalt de trainer in aanloop naar PEC-thuis. ,,Er is wat meer vertrouwen en blijdschap. Aan de andere kant is nog steeds maar één gewonnen wedstrijd.”

Grim waakt dus voor al te veel optimisme. ,,We moeten nog heel veel stappen maken, heel veel facetten moeten we met z'n allen nog verbeteren. Daar moet de volle focus in deze fase op liggen.” Of hij de driepunter in Arnhem als bonus ziet? ,,Als ik nu ‘nee’ zeg, dan klinkt dat misschien arrogant", knipoogt Grim. ,,Hoe dan ook: het was gewoon een hartstikke knappe overwinning.”

Door de zege bij Vitesse is het vertrouwen groot bij Willem II, zeker omdat er met PEC (twee gespeeld, nul punten) een tegenstander met niet al te veel vertrouwen naar Tilburg komt. ,,Ze hebben een beetje een valse start gemaakt", weet Grim. ,,Maar over het algemeen is het een ploeg met een goede spelopvatting. We willen onze supporters nu ook thuis iets moois bieden: strijd en goed voetbal.”

Willem II speelt zaterdag naar verwachting in dezelfde basisopstelling als vorige week. De enige spelers die er hoe dan ook niet bij zijn, zijn Emil Bergström (geschorst) en Miquel Nelom (nog niet fit). Nieuwkomer Godfried Roemeratoe zit bij de wedstrijdselectie.

Vermoedelijke opstelling Willem II: Wellenreuther; Owusu, Heerkens, Jenssen, Köhn; Saddiki, Saglam, Llonch; Nunnely, Wriedt, Köhlert.