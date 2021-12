Grim ziet uitdaging in Willem II-verval: ‘We moeten weerbaarder worden bij tegenslagen, daarin ligt veel werk voor mij’

Tussen de thuiswedstrijden die Willem II dit seizoen speelde tegen topclub PSV (eind september) en promovendus Go Ahead Eagles (afgelopen zaterdag) zaten slechts twee maanden en twee dagen, maar in die periode is er onwaarschijnlijk veel veranderd in Tilburg. Toegegeven, het spel tegen de Eindhovenaren was bepaald niet denderend, maar door de gelukkige 2-1 overwinning namen de Tricolores de tweede plaats in de eredivisie over, hetgeen tot een enorm feest leidde in het kolkende Koning Willem II Stadion.