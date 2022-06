Hannover 96 bevestigt komst Willem II-linksback Köhn, weg vrij voor Lucas Woudenberg

Het is rond: Derrick Köhn gaat Willem II verlaten. De 23-jarige linksback is dinsdagochtend gepresenteerd door Hannover 96, waar hij ook al meetraint, al meldt de club nog dat de allerlaatste formaliteiten nog moeten worden afgerond. De vervanger van Köhn staat al in de Tilburgse startblokken.

Maandagochtend werd al duidelijk dat Köhn op het punt stond om een transfer te maken. De verdediger trainde al niet meer mee bij Willem II, dat hem de ruimte gaf om met zijn nieuwe club in onderhandeling te gaan. Welke club dat was, wilden de Tilburgers toen nog niet zeggen, maar het was een publiek geheim dat het om Hannover 96 (vorig seizoen elfde in de Tweede Bundesliga) ging. Nu heeft die club Köhn ook daadwerkelijk gepresenteerd.

Köhn kwam in de zomer van 2020 naar Tilburg en was twee seizoenen een vaste kracht op de linksbackpositie, al waren zijn prestaties tamelijk wisselvallig. In 62 eredivisieduels maakte hij één doelpunt, in zijn voorlaatste wedstrijd namens Willem II, op bezoek bij SC Cambuur.

Namens Hannover zegt technisch directeur Marcus Mann op de clubwebsite: ,,Derrick is een extreem atletische speler met een enorme drang naar voren. In de afgelopen twee jaar heeft hij in Nederland meer dan 60 duels gespeeld, en toch is hij met zijn 23 jaar nog jong. Hij heeft veel potentie.”

De vervanger van de Ghanese Duitser staat al klaar. Lucas Woudenberg wordt op korte termijn gekeurd en zal dan (transfervrij) naar Tilburg komen. Naar verluidt ligt er een contract tot medio 2025 voor hem klaar. Woudenberg werd opgeleid door Feyenoord, dat hem verhuurde aan Excelsior en NEC. De afgelopen vijf jaar speelde de linksback voor SC Heerenveen.

