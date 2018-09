Heerkens: Achterin hebben we het niet op orde

,,Als je vier keer in Sittard scoort, dan moet je winnen’’, aldus Heerkens in een interview met FOX Sports. ,,Je wilt weken met drie wedstrijden goed starten. Met vlagen lieten we lekker aanvalsspel zien. Vooral Crowley was op dreef. Maar achterin hebben we het niet op orde en verliezen we teveel duels.’’