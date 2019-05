Heerkens begrijpt niets van gezapig Willem II: ‘De wil bij Emmen was groter’

Willem II is thuis net niet in balans

10 mei Als Willem II uit hetzelfde blijft presteren en het thuis het komende seizoen net iets beter doet, dan is het een subtopper in de eredivisie. Thuis zit er nog wel rek in. Met het duel met Emmen zondag nog voor de boeg werd er zes keer gewonnen en acht keer verloren in eigen stadion.