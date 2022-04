Heerkens fileert lichaamstaal van Willem II-spelers: ‘Schandelijk, dat gaat er bij mij echt niet in’

Zelden zal de locatie van een interview na een wedstrijd zo pijnlijk zijn geweest als vrijdagavond in Deventer. Willem II-aanvoerder Freek Heerkens meldde zich een kwartier na het duel voor zijn nabespreking met het journaille. Niet ergens weggedoken in een persruimte, of in een donker hoekje van een mixed zone, maar precies aan de rand van het veld van De Adelaarshorst. En dat terwijl het - en daarom was het zo pijnlijk - overal om hem heen nog steeds feest was.