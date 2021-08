Heerkens: ‘Heerlijk om zo'n zege weer met de fans van Willem II te kunnen vieren’

Over het spel van zijn team was Heerkens redelijk tevreden. ,,We probeerden PEC hoog onder druk te zetten, maar daarmee hadden we gaandeweg de eerste helft iets meer moeite. We wisten onszelf voor rust niet te belonen en dan blijft het lastig. In de rust hebben we gezegd dat we meer spelers in de ‘box’ moesten krijgen, zoals ze mooi zeggen, in de zestien opduiken. Daar wisten we al snel een mooie goal door te maken. Wij kregen vervolgens nog maar heel moeilijk druk op PEC en dan moet je de verdedigende stellingen betrekken. We hebben weinig kansen meer weggegeven.”