Heerkens: ‘Ik ben in de kleedkamer bij Lozano geweest’

,,Ja, het was een teleurstellende wedstrijd”, aldus de verdediger. ,,Er was veel hoop in Tilburg vooraf. Die was ook wel gegrond, omdat we in een goede fase verkeerden. Maar PSV heeft wel gewoon evenveel punten als Ajax. Het is een goede ploeg met veel kwaliteit voorin”

,,De eerste twintig minuten deden we gewoon mee. Op de bank zeiden we tegen elkaar dat we moesten proberen met 0-1 de rust te halen, omdat je dan in de wedstrijd blijft. Dat lukte helaas niet. In de tweede helft probeerden we het nog wel, maar sneden ze toch weer een keer als een mes door de boter door de as van het veld.”

Heerkens stond niet in de basis en kwam direct na de rust in het veld. ,,Dat had ik vooraf met de trainer besloten. Ik heb er even uitgelegen en de laatste drie weken maar twee trainingen meegemaakt. Daarom hebben we hiervoor gekozen. Dat had niet met tactiek te maken.”

Over de blessure van Lozano: ,Een beetje lullig. De bal kwam eigenlijk met te weinig snelheid. Ik probeerde voorlangs te glijden, maar hij stond vast op dat moment. Met mijn linkerbeen gleed ik tegen hem aan. Ik had zelf niet in de gaten dat ik hem dusdanig raakte. Ik ben net in de kleedkamer van PSV geweest. Hij accepteerde mijn excuses. Hij geloofde dat er geen intentie bij zat om hem te raken. Ik weet niet of zijn blessure ernstig is. Hij zat in zo'n machientje.”