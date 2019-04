Heerkens: ‘In bekerfinale moeten we de linies beter dichthouden’

Frenkie de Jong: ‘Jammer dat Willem II het geld voor mij moet delen met RKC’

7:00 Frenkie de Jong is dolblij dat de deal tussen Ajax en Barcelona zijn oude club Willem II ‘nog wat geld oplevert’. ,,Ik had me geen betere jeugd kunnen wensen. Ik ben er geweldig behandeld en heb er een heel mooie tijd gehad.”