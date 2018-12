Heerkens kritisch na bekerzege: ‘Uitvoering tweede helft sloeg nergens op’

,,De eerste kans was nog voor AFC, uit een bal die wij niet goed verwerken. Maar daarna maken we drie uitstekende goals, daar is niets op af te dingen. Bij rust stond het 3-0 en was het gespeeld”, aldus Heerkens, die hoopt 2018 winnend af te sluiten. Willem II kan een zege tegen FC Emmen hard gebruiken in de competitie, besefte hij ook. ,,Dat we er niet best voor staan is een feit. Je proeft de sfeer op de tribunes, daar balen we zelf ook van. Maar zondag kunnen we gewoon weer drie punten pakken en daar mee de kerst in gaan.”