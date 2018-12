Heerkens na rode kaart: ‘Ik voel me schuldig naar het team toe’

De schade liep in de tweede helft nog op tot 1-5. ,,Ik voel me schuldig naar het team toe”, stak Heerkens de hand in eigen boezem. ,,Die overtreding bega ik in een soort reflex. Ik probeerde de scheidsrechter nog over te halen om geel te geven vanwege de triple-punishment-regel. Maar ik wist eigenlijk wel dat voor deze overtreding een rode kaart staat. Balen, maar het is nu niet anders. We moeten verder.”