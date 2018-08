Heerkens niet langer de twaalfde man bij Willem II: 'Heb ik zelf afgedwongen'

F reek Heerkens overleefde de laatste jaren heel wat stormen. Willem II contracteerde dit seizoen elf nieuwe spelers. Maar de 28-jarige verdediger uit Heeswijk-Dinther behield zijn basisplaats en is zelfs aanvoerder. ,,Ik heb afscheid genomen van mijn rol als ideale twaalfde man", wil Heerkens wel even kwijt. ,,Ik voel veel vertrouwen. Dat heb ik zelf afgedwongen, want ik heb in al die jaren nooit gekke dingen gedaan. Als er elf Freek Heerkens en op het veld zouden staan, eindigde elke wedstrijd in 0-0."