Heerkens over de sfeer bij hopend Willem II: ‘Toen geen koffietafel, nu geen kippenhok’

Als het gaat om jubileumwedstrijden, moet Freek Heerkens direct denken aan de laatste wedstrijd van vorig seizoen. Willem II won thuis in een thriller met 2-1 van Fortuna Sittard en dwong daarmee handhaving af, in de slotseconden mocht aanvoerder Jordens Peters nog even invallen. De goede vriend van Heerkens had op dat moment al besloten dat hij na het seizoen zou gaan stoppen, zijn invalbeurt betekende op de valreep zijn 250ste wedstrijd in Tilburg.