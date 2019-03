Heerkens steekt hand in eigen boezem: ‘We hadden deze heel graag gewonnen’

Het duel tussen Heerenveen en Willem II was er een waar van alles op en aan zat. Hoewel het voor de toeschouwer een aantrekkelijk gezicht was en Willem II bij vlagen goed speelde, baalde aanvoerder Freek Heerkens zichtbaar.

Door een sterke openingsfase kwamen de Friezen snel in hun spel. ,,Na twaalf minuten sta je al met 2-0 achter. In de rust hebben we dat geprobeerd om te zetten. We namen die wedstrijd gewoon over voor mijn gevoel.” De ploeg van trainer Adrie Koster keek halverwege tegen een 3-0 achterstand aan, maar een kwartier na rust stond het alweer 3-2. ,,De rode kaart was het kantelpunt.”

,,Ik had het gevoel dat we de wedstrijd na rust beheersten. We kunnen onszelf in de spiegel kijken voor die eerste helft. Dat was gewoon niet goed.”

