Heerkens witheet na late gelijkmaker: 'Dan moet je geen gekke dingen meer doen'

Sprongetje

Ook voor het vertrouwen, zei Heerkens, zou het zo mooi zijn geweest als de voorsprong over de streep was getrokken. ­,,Vrijdag speelden we ook al ­gelijk (1-1 tegen NAC, red.) met pover spel. Dit zou een enorme opsteker zijn geweest. Dat we nu vijf wedstrijden zonder ­nederlaag zijn, zegt me niet zoveel. Er zit maar één overwinning ­tussen en dat is te weinig. Als we het hier hadden vastgehouden dan zouden we een mooi sprongetje hebben gemaakt."