Heerkens ziet Willem II compacter opereren: ‘Wellicht dat we in deze stijl meer resultaten boeken’

Ondanks dat Willem II niet slecht voor de dag kwam en het een oefenwedstrijd betrof, baalde aanvoerder Freek Heerkens na afloop van de nederlaag. “Het is zuur, dat zeker. De 2-2 valt tien minuten voor tijd. Daar zat een luchtje van buitenspel aan. En in de laatste minuut vliegt een fantastische vrije trap binnen.”

De Tilburgers kregen laat de deksel op de neus. Van een typische Duitse overwinning wil Heerkens echter niet per se spreken. “Dat kan je zeggen, maar ik vond dat we het aardig deden. We komen goed op voorsprong door twee fantastische aanvallen. Zonde dat we het dan nog weggeven. We hebben weinig weggegeven en dan is het extra zuur als die goals toch vallen.”

Compacter Willem II

Hoofdtrainer Adrie Koster testte in Zuid-Spanje een andere tactiek. Willem II kwam daardoor vanuit een compactere formatie dan anders voor de dag. In die speelstijl probeerden de Tricolores toe te slaan via snelle tegenaanvallen. Vaak vanaf eigen helft. Heerkens verklaart de tactische switch. “Ik denk dat we het niet het nieuwe Willem II moeten noemen. Wel hebben we andere accenten gelegd dit trainingskamp. Vandaag probeer je dat dan tot uiting te laten komen. Als we compact staan, kunnen we daaruit gevaarlijk worden. We moeten profiteren van de ruimte die de tegenstander weggeeft.”

De nieuwe speelstijl is niet vergelijkbaar met thuisduels tegen VVV-Venlo, ADO Den Haag en Heerenveen, waarin beoogd werd met attractief spel voor de dag te komen. En waarin soms naïef de tegenstander werd bestreden. “Thuis wil je resultaat halen, maar ook iets aan de supporters bieden. Helaas hebben we daarin iets te veel weggegeven en te weinig gecreëerd. Wellicht dat we in deze stijl meer resultaten boeken.”