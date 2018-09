Heimwee bij Willem II naar perfecte voorzet van Bud Brocken

Voor fans die Willem II al heel wat jaartjes volgen was het een nostalgisch weekje. De verschijning van Uroš Cosic (25) in de basis van AEK Athene bij de Champions League-wedstrijd tegen Ajax van woensdag riep herinneringen op aan de promotie van 1979.

Zijn vader Dusan Cosic (69) maakte in de nacompetitie bij het thuisduel met Telstar de treffer die de poort naar de eredivisie voor Willem II opende. Die had tot een jaar of acht geleden een pizzeria in Sleeuwijk, maar verdween van de een op de andere dag. Hij keerde vermoedelijk terug naar Belgrado.

Met zijn zoon, die in Belgrado opgroeide en als voetballer in zijn voetsporen trad, heeft hij nauwelijks contact. Die stamt nog uit zijn eerste huwelijk. Cosic is inmiddels een paar relaties verder. Dat Uroš Cosic zijn zoon is, bleef een goed bewaard geheim. Het ging in de media vooral over de Nederlandse moeder van Vasilios Barkas, de doelman van AEK. En over de vader van Kaj Sierhuis, die twee jaar voorzitter was van de Griekse club.

Voorzetten-regen

Dusan Cosic maakte deel uit van het Willem II met spelers als Henk van Rooy, Martin van Geel, Wil Swaans, Ton van de Ven, Clemens Bastiaansen en vooral ook Bud Brocken. Het verlangen naar de legendarische rechtsbuiten was zaterdagavond bij Willem II - Excelsior (2-2) al ontstaan.

Dat duel mondde uit in een ware voorzetten-regen. Liefst 41 keer slingerde een speler van de Tilburgse club de bal de doelmond in. Maar heel zelden kwam die rechtstreeks op het hoofd of de voet van een medespeler terecht. Willem II scoorde uiteindelijk wel twee keer na een voorzet vanaf de flanken. Een keer ging dat via de keeper. De voorzet bij de 2-2 leidde eerst tot een klutssituatie.

Curve

Het waren geen perfecte voorzetten dus. Daar draaide Brocken (foto) zijn hand niet voor om. Die hoefde niet eens de achterlijn te bereiken om de bal op het hoofd van een medespeler - eerst Henk van Rooy, later Rob McDonald - te deponeren. Het waren heerlijke voorzetten met een enorme curve. Ze leken zo over de achterlijn te gaan, maar draaiden terug zodat een medespeler er alleen met het hoofd tegenaan hoefde te lopen.

Met vier assists in de zes nacompetitiewedstrijden had Brocken een enorm aandeel in de promotie van Willem II eind jaren zeventig. Op 27 juni 1979 legde hij de bal op het oude gemeentelijke sportpark voor ruim 20.000 toeschouwers twee keer panklaar, waardoor Bastiaansen en Van Geel er alleen maar respectievelijk voet en hoofd tegenaan hoefden te drukken.

Quote Ik ben inmiddels drie keer aan mijn heup geopereerd. Bud Brocken

Versleten

,,Toch zou ik het niemand aan willen raden om mij te gaan imiteren”, zegt de 61-jarige Brocken. ,,Ik ben inmiddels drie keer aan mijn heup geopereerd. Die was door al die voorzetten redelijk versleten. Ik kan het dus ook niet meer op een training voordoen.”