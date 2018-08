Het elftal nieuwelingen van Willem II in beeld

Willem II verrast met komst Vurnon Anita, drievoudig internatio­nal komt op huurbasis

11:45 Willem II heeft in Vurnon Anita (29) een extra middenvelder gevonden. De drievoudig international wordt momenteel gekeurd en vervolgens gepresenteerd. Anita, die 109 wedstrijden in de eredivisie speelde en 106 in de Engelse Premier League, wordt gehuurd van Leeds United.