Het goede gevoel is heilig voor Willem II-trainer Hofland: ‘Als er spelers bij mij thuis willen slapen: prima’

De uitspraak van voormalig technisch directeur Joris Mathijsen is vaak aangehaald. ,,Dit nooit meer”, sprak hij na de laatste wedstrijd van vorig seizoen, toen Willem II zich dankzij een 2-1 zege op Fortuna Sittard op het nippertje had gehandhaaft in de eredivisie. Iedereen in Tilburg was het met Mathijsen eens: zo’n seizoen waarin Willem II over het randje van de afgrond loopt, mocht niet meer voorkomen.