Het hart van oud-Willem II’er Loeffen ligt bij Vitesse

Loeffen (46) speelde zich in de drie seizoenen dat hij voor Willem II uitkwam in de harten van de fans. De manier waarop hij zich over het veld bewoog, had iets aandoenlijks. ,,Houterig, ja. Ik was bepaald niet de mooiste en elegantste voetballer”, weet de geboren Nijmegenaar, die in Tilburg twee jaar onder de stylist Co Adriaanse trainde.