Het is wachten op de eerste slingerworp-assist van Willem II-keeper Aro Muric

VIDEO Petrovic: ‘Sinds de verschrik­ke­lij­ke 0-6 tegen FC Utrecht staat het redelijk goed’

6 maart Hoewel er wellicht meer in had gezeten voor Willem II, zei trainer Zeljko Petrovic ‘hartstikke blij’ te zijn met het gelijkspel dat zijn ploeg op bezoek bij FC Twente had behaald zaterdagavond.