Het ‘KKD-besef’ is er nog niet bij Willem II, dat ongepaste en onacceptabele houding toont

Of hij boos was, was vrijdagavond na het uitduel in het Jan Louwers Stadion de eerste vraag aan Kevin Hofland. ,,Ja, behoorlijk”, was het resolute antwoord van de Willem II-trainer. Zijn tweede antwoord (op de vraag waaróp hij dan precies boos was) was alleszeggend en zorgwekkend. ,,Op onze houding, de houding van het hele team.”