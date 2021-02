Het komt goed met Willem II, toch?!

Ajax zal niet voor de derde keer op rij willen morsen tegen Willem II

27 januari Ajax had in het verleden vaak niet veel te duchten van Willem II, maar sinds een paar jaar snoepen de Tilburgers bijna elk seizoen wel wat punten af van de topclub. Dit seizoen gebeurde dat al toen Willem II ruim een maand geleden in eigen stadion de Amsterdammers op 1-1 hield. Donderdagavond staan ze in de Arena tegenover elkaar. Met bij Willem II Gery Vink als trainer in plaats van de dinsdag ontslagen Adrie Koster.