Het moet en het lukt voor Willem II, maar met heel veel moeite

Het ging uiterst moeizaam, maar het lukte. Willem II heeft vrijdagavond z’n eerste overwinning in de competitie behaald. Na een 1-1 gelijkspel tegen Jong PSV en een 2-1 nederlaag bij FC Eindhoven werd Telstar in Tilburg met 2-1 verslagen.

Waar iedereen verwachtte dat de Tilburgers vanaf het eerste fluitsignaal de duimschroeven zouden aandraaien bij Telstar, waren het de bezoekers die de eerste kansen kregen.

Pas na ruim een kwartier werd Willem II gevaarlijk.Nick Doodeman kon alleen op doelman Ronald Koeman junior af, maar wist niet te scoren. Een paar minuten later kwam Michael de Leeuw, die ten koste van Daniel Crowley in de basis stond, een paar centimeter te kort om een strakke voorzet van Nick Doodeman binnen te glijden.

Na 36 minuten was het dan toch raak. De Telstar-verdediging werkte de bal uit het strafschopgebied na een vrije trap van Nick Doodeman en Matthias Verreth stond precies op de goede plek om ‘m in één keer uit de lucht op z’n slof te nemen: 1-0. Met een mat applausje vanaf de weer behoorlijk goed gevulde tribunes ging de thuisploeg richting kleedkamer halverwege. Het moest beter, dat was duidelijk.

De eerste kans in de tweede helft was ook voor Willem II. Met een fraai hakje gaf Max Svensson de bal mee aan Lesquoy, die druistig in het zijnet schoot. Even later kon Erik Schouten op aangeven van Svensson vrij koppen, maar hij mikte niet goed genoeg. Een paar tellen later was het aan de andere kant van het veld wel raak. Glynor Plet werd diep gestuurd en kwam oog in oog met doelman Smits te staan. Met een bekeken wippertje maakte de spits er 1-1 van.

Direct daarna moest Jizz Hornkamp het veld ruimen ten faveure van Crowley, waarna De Leeuw in de spits ging spelen.Het leverde een kwartier weinig op, maar toen was daar dan toch de 2-1 voor Willem II. En die viel op vrijwel identieke wijze als de eerste goal. Opnieuw een vrije trap vanaf de linkerflank, opnieuw weggewerkt en opnieuw ingeschoten vanaf rand zestienmeter. Alleen nu niet door Verreth, maar door Svensson.

Met Jesse Bosch en Jeremy Bokila voor de moegestreden Svensson en De Leeuw moest Willem II de drie punten over de streep zien te trekken. Eenvoudig ging dat niet. Telstar ging nadrukkelijk op zoek naar de 2-2 en was daar bij een scrimmage in de 85ste minuut ook dichtbij. Maar Willem II had het geluk dat de bal precies in de handen van doelman Smits viel.

In de absolute slotfase kwamen Goirlenaar Wesley Spieringhs (voor de geblesseerde Verreth) en Tilburg Dani Mathieu (voor Doodeman) nog in de ploeg bij Willem II, dat ook in de zeven minuten extra tijd stand hield.

Willem II - Telstar 2-1 (1-0). 36. Verreth 1-0, 58. Plet 1-1, 74. Svensson 2-1.

Willem II: Smits; Owusu, Heerkens, Schouten, Lesquoy; Verreth (87. Spieringhs), De Leeuw (76. Bokila), Llonch; Doodeman (87. Mathieu), Hornkamp (60. Crowley), Svensson (76. Bosch).