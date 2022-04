Het nieuwe leven van Jordens Peters: ‘Iedereen kijkt naar míj, ik kan niet meer naar boven wijzen’

Fran Sol wil dolgraag de reddende engel van Willem II worden, maar de Oekraïense regels gelden niet voor hem

Fran Sol zou heel graag naar Tilburg komen om voor reddende engel te spelen bij Willem II, of daar tenminste een poging toe te doen in de laatste negen wedstrijden. Maar hoewel de regels voor spelers in Oekraïens dienstverband deze week zijn gewijzigd vanwege de oorlog daar, is dat onmogelijk voor de Spaanse spits.

9 maart