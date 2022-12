Het ontslag van Kevin Hofland lost zeker niet alle problemen op bij Willem II

Schroijen maakt Willem II-basisde­buut door ‘beetje bizarre’ blessure Doodeman, Hofland haalt piepjonge Razak bij selectie

De knieblessure van Nick Doodeman is hard aangekomen bij Kevin Hofland. De trainer van Willem II sprak in aanloop naar het uitduel met VVV-Venlo over de kwetsuur van de rechtsbuiten, diens vervanger Joeri Schroijen, het piepjonge talent Khaled Razak én de reden waarom Daniel Crowley zijn basisplaats kwijtraakt.

