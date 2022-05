Het valt verkeerd voor Willem II op de slotdag; volgend seizoen Keuken Kampioen Divisie in Tilburg

Willem II had het lot niet meer in eigen hand bij aanvang van de laatste speelronde en dat bleek uiteindelijk cruciaal in de degradatiestrijd. Hoewel de ploeg van Kevin Hofland net als in de vorige thuiswedstrijden ook tegen FC Utrecht weer snel op voorsprong kwam, ging het op de andere velden niet goed vanuit Tilburgs oogpunt.

Fortuna Sittard, de belangrijkste concurrent, stond namelijk ook al snel op 0-1 bij NEC. En daardoor zakte Willem II weer onder de fatale streep, waar het maar een paar minuten boven had gestaan (op een play-offplek).

Kansen aan beide kanten

De 1-0 van Jizz Hornkamp - hij werkte in de negende minuut de rebound binnen na een schot van Derrick Köhn - bleef tot de rust gehandhaafd. Al had Willem II nog kunnen scoren toen Max Svensson op aangeven van Daniel Crowley bij de tweede paal net over de lat mikte. Maar ook FC Utrecht was dicht bij een treffer; Pontus Almqvist sprintte Freek Heerkens er uit, ging om de uitkomende keeper Timon Wellenreuther heen en dacht in het lege doel te schieten. Maar daar dook Owusu op om de bal nog van de doellijn te werken.

Toen vlak voor rust ook Sparta nog op voorsprong kwam bij Heracles, pakten zich nog meer donkere wolken boven Tilburg samen op deze door zonovergoten middag. Er moest in de tweede helft op minstens een van de velden nog wat gebeuren om het lot van Willem II niet te bezegelen. Een doelpunt van NEC tegen Fortuna bijvoorbeeld, of twee van Heracles tegen Sparta. En intussen moesten de Tilburgers hun eigen voorsprong ook zien te bewaken of liefst uit te breiden.

Verdubbeling

Dat laatste lukte in de negende minuut na de hervatting. Na een corner van de thuisploeg werd de kopbal van Hornkamp nog gekeerd, maar vervolgens knalde Driess Saddiki de bal diagonaal hoog in het net: 2-0. FC Utrecht voerde vervolgens een paar wissels door in verband met de aanstaande play-offs om Europees voetbal, maar kreeg toch nog een goede kans op de aansluitingstreffer, maar met een zeer fraaie redding behoedde Wellenreuther zijn ploeg daarvoor.

Intussen had Sparta een 0-2 voorsprong genomen bij Heracles en moest het mogelijk goede nieuws voor Willem II dus uit Nijmegen komen. Zelf konden de Tricolores niets meer doen dan de voorsprong over de streep voetballen. De moegeestreden Max Svensson werd vervangen door Kilian Ludwewig.

Direct daarna was het pleit in Tilburg definitief beslecht, toen Joris van Overeem de bal achter zijn eigen keeper Eric Oelschlägerl kopte: 3-0. Met Ulrik Jenssen voor Wessel Dammers en Nasser El Khayati voor Daniel Crowley ging Willem II de laatste tien minuten in.

Blik op de andere velden

De blikken van de fans op de tribunes waren toen nog vooral op de mobiele telefoons gericht, waar ze hoopten te zien dat NEC had gescoord tegen Fortuna Sittard. Die melding bleef lang uit. En toen, in de 84ste minuut, plots gejuich uit duizenden kelen. De spelers keken verlangend naar de fans. Een doelpunt van NEC? Het bleek mis-informatie.

Saddiki en Hornkamp verlieten het veld voor Wesley Spieringhs en Elton Kabangu, maar het waren slechts voetnoten in het verhaal van deze middag, die voor de jubilerende Tilburgse profvoetbalclub (125 jaar) rampzalig afliep. Volgend seizoen dus Keuken Kampioen Divisie in het Koning Willem II stadion.

