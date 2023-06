Het Willem II-boek is definitief dicht voor kind van de club Wesley Spieringhs

Spieringhs begon met voetballen bij VOAB uit zijn geboorte- en woonplaats Goirle, waarna hij in 2012 op tienjarige leeftijd in de jeugdopleiding van Willem II belandde. In het begin van het seizoen 2020/21 debuteerde hij onder trainer Adrie Koster in het eerste elftal: op bezoek bij SC Heerenveen mocht hij in de slotfase een paar minuutjes invallen voor Driess Saddiki.

Debuut, droomweek en tentamens

Hij mocht in december 2020 (twee maanden nadat hij zijn eerste profcontract had ondertekend) nog twee keer invallen, waarna hij in de dagen voor Kerstmis plotseling flink voor de leeuwen werd gegooid. Omdat spelers als Saddiki en Pol Llonch ontbraken maakte hij op 20 december zijn basisdebuut in het spektakelstuk bij AZ (5-3), drie dagen later startte hij óók op bezoek bij Ajax (1-1). Ondertussen was hij druk met tentamens, want Spieringhs combineerde het voetbal met een studie aan de Tilburg University.

In januari 2021 werd Koster ontslagen als trainer van Willem II, onder diens opvolger Zeljko Petrovic stond Spieringhs heel geregeld in de basis. Met de jongeling in de gelederen wisten de Tilburgers zich nipt te handhaven, waarna Fred Grim aan het roer kwam. Het nieuwe voetbaljaar begon goed voor Spieringhs: hij stond in de basis tijdens de seizoensouverture tegen Feyenoord (0-4) en scoorde een week later tijdens de 0-3 zege bij Vitesse zijn eerste (en tot nu toe enige) doelpunt in het betaald voetbal. Niet lang daarna raakte Spieringhs echter zwaar geblesseerd: hij liep tijdens een training een meniscusblessure op, een kwetsuur die hem zeven maanden aan de kant hield.

Tekst gaat verder onder de foto.

Volledig scherm Wesley Spieringhs pakt de bal met een perfecte sliding af van toenmalig Ajax-middenvelder Ryan Gravenberch. © Pro Shots / Toin Damen

Eenmaal hersteld mocht hij - in het seizoen dat Willem II uiteindelijk degradeerde - nog een paar keer meedoen als invaller, maar daarna was zijn rol zo goed als uitgespeeld. Afgelopen seizoen kwam hij in het reguliere Keuken Kampioen Divisie-seizoen nog maar tot negen invalbeurten die bij elkaar nog geen twintig speelminuten opleverden. In de return van de eerste play-offronde tegen VVV-Venlo moest hij (vanwege blessureleed in de defensie) plotseling een halfuur opdraven als centrumverdediger, maar hij kon een dramatische uitschakeling in de slotminuut van de verlenging niet voorkomen.

Einde aan elf jaar Willem II

Omdat het contract van Spieringhs deze zomer zou gaan aflopen én het feit dat hij amper aan spelen toe was gekomen, zat zijn vertrek er al aan te komen. Dat voelde de middenvelder zelf ook. Nadat de Tilburgers een maand geleden uit de genoemde play-offs werden geknikkerd, sprak hij tegenover deze krant nog: ,,Wat nu? Da's een goeie vraag... Ik heb nog geen idee. Ik had mezelf het liefst weer in het rood-wit-blauw gezien, maar soms lopen dingen anders dan ik zelf zou willen. En soms heb je op dingen zelf geen invloed. Dus ja, what's next: ik durf het echt nog niet te zeggen.”

Nu is duidelijk geworden dat zijn toekomst niet bij Willem II ligt: Spieringhs krijgt geen nieuw contract en gaat de Tricolores definitief verlaten. Daarmee komt er een einde aan een periode van elf jaar dat de jonge Goirlenaar in het rood-wit-blauw van zijn jeugdliefde speelde. Het is nog niet bekend bij welke club Spieringhs zijn loopbaan gaat vervolgen.