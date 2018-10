Hoe moet Willem II spelen tegen NAC?

Sol slijpt de messen: 'Je denkt alleen aan het verslaan van je rivaal'

18:03 Zondag staat de burenruzie tussen NAC en Willem II op het programma. Fran Sol, topscorers van de Tilburgers, is zich maar al te goed bewust van de belangen van de derby. ,,We moeten laten zien dat Tilburg beter is dan Breda."