Hofland dolblij met aanwinst De Leeuw, die meteen bij de selectie zit: ‘Hij stond al lang hoog op ons lijstje’

De komst van De Leeuw (die voor twee jaar heeft getekend) werd woensdagavond officieel afgerond, donderdag kwam bij Willem II het bericht binnen dat ook de overschrijving akkoord is, waardoor de aanvaller vrijdagavond direct bij de wedstrijdselectie zit. ,,Hij is fit”, was na de afsluitende training het kraakheldere oordeel van Kevin Hofland over zijn nieuwe aanwinst. En dat terwijl De Leeuw in de voorbereiding bij FC Groningen lang niet alles speelde. ,,Maar hij heeft wel alles vol meegetraind, dus hij is klaar om bij de groep te zitten.”