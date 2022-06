Hofland: ‘Hopelijk komende week weer twee of drie nieuwe spelers’

,,Daar weet je het antwoord al wel op”, zegt Hofland. Hij verduidelijkt: ,,Natuurlijk wil je als coach je spelersgroep compleet hebben als je met de voorbereiding begint. Maar je weet hoe het gaat in de voetballerij. Ik had gehoopt dat we verder zouden zijn, maar soms duren dingen langer dan verwacht.”

Proefspits

Over proefspits Jeremy Bokila, die de tweede helft speelde in Diessen, kon Hofland nog niet veel zeggen. ,,Daar was het de wedstrijd niet naar. Om het echt goed te kunnen beoordelen, moet je hem in zijn kracht zien. Hij heeft specifieke kwaliteiten en daar moet je dan je tactiek op aanpassen. Dat komt er in de volgende oefenwedstrijden vermoedelijk nog wel van.” Het is de bedoeling dat Bokila in ieder geval blijft tot WIllem II een trainingskamp belegt in Oisterwijk. ,,Ik hou er niet van om een jongen een paar dagen erbij te hebben en dan een beslissing te nemen. Dat is eigenlijk niet te doen.”