Hofland houdt tegen TOP Oss vast aan Heerkens, Meerveld keert terug in wedstrijdselectie Willem II

Hofland: ‘We moeten Jong AZ bij de keel pakken, laten zien dat dit een mannenwe­reld is’

Willem II speelt vanavond tegen Jong AZ en doet dat zonder de geschorste centrumverdediger Erik Schouten. Zijn vervanger is good old Freek Heerkens, die op lovende woorden van trainer Kevin Hofland kan rekenen. ,,Dat ik hem nu opstel, zegt vooral iets over Freek zelf.”

16 september