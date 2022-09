Hofland: ‘Ik zal mijn spelers never nooit afvallen, maar kritiek hebben is iets anders’

Afgelopen maandag, iets voor middernacht, zat een groepje Willem II-spelers in de lobby van het Van der Valk Hotel in Gilze-Rijen. Het is de plek waar spelers en stafleden die nog geen huis rondom Tilburg hebben, of wat verder weg wonen, zo nu en dan overnachten. Zeker als er na een late avondwedstrijd weer een vroege ochtendtraining is, zoals dit keer. Ook trainer Kevin Hofland sliep er, na de 0-0 bij Jong FC Utrecht.