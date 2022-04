Hofland over de bibberweken van Willem II: ‘Je moet er ook een beetje van genieten’

Hekkensluiter Willem II heeft nog vijf wedstrijden om het jubileumjaar niet te laten uitdraaien op een compleet fiasco. Dat, in combinatie met de ronduit dramatische vorm van de laatste maanden, leidt tot flinke druk in Tilburg. Maar trainer Kevin Hofland bekijkt het juist van de andere kant.

De Tricolores beginnen morgen tegen Vitesse (aftrap om 12.15 uur) aan een meer dan hels karwei. In aanloop naar het duel was er bij Willem II echter geen moment sprake van ‘de benen heel houden’ richting de slotfase van het seizoen. ,,Want hoe harder je traint, hoe kleiner de kans op blessures juist is", aldus Hofland. ,,Dus we hebben heel intensief getraind, sessies van twee à tweeënhalf uur. En alles op die trainingen, iedere vorm, draaide om winnen en verliezen.”

Tijdens die sessies stond zeker ook het mentale aspect van de degradatiestrijd centraal. Hofland: ,,Dan gaat het om vragen als: ‘Hoe sterk ben je? Hoe snel laat je je afleiden? Wat komt hier allemaal bij kijken?’ Er zijn natuurlijk allerlei emoties van buitenaf, jullie van de media schrijven allerlei artikelen. De ene jongen is heel gevoelig voor kritiek, anderen wat minder. Daar hebben we het uitgebreid over gehad. Ze moeten onverstoorbaar zijn, doen wat er van ze gevraagd wordt en keihard werken. Kijk, van iemand als Ché Nunnely hoef ik niet te verwachten dat hij 26 tackles per wedstrijd maakt, maar met twee of drie tackles kun je óók al een signaal afgeven.”

Terwijl heel Tilburg met angst en beven naar de laatste duels toeleeft, probeert Hofland de druk juist weg te nemen bij zijn spelers. ,,Die druk waar jij het over hebt, die heeft heel Willem II zichzelf de laatste maanden opgelegd. Maar in feite is de situatie niet anders dan twee, drie of vier weken geleden. Probeer dit maar te zien als een heel mooie uitdaging. Je moet er ook een beetje van genieten. Van een vol stadion, zoals tegen Vitesse. En van goede momenten. Die succesbelevingen koesteren en dáár dan op voortborduren.”